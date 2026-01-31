«Очень устали». Ученик Тутберидзе Мозалёв — о подготовке к турниру дуэтов на ЧР по прыжкам

Ученик Этери Тутберидзе Андрей Мозалёв оценил подготовку к турниру спортивных пар на чемпионате России по прыжкам — 2026. Сегодня, 31 января, он в дуэте с Алисой Двоеглазовой выиграл золотую медаль.

«Честно, очень устали, эмоций как таковых нет, но очень рад. Последний раунд выдался тяжёлым. Главное, что у нас была дополнительная ответственность, мы привыкли кататься по одному, а тут появляется ответственность за партнёра.

Это новый, необычный опыт. После того как выложили список, кто с кем будет прыгать, плюс-минус, с того же дня начали обсуждать стратегию и тактику, можно было взять ещё сложнее контент, но сделать его на минус или вообще не сделать. Больше баллов бы потеряли. Поэтому выбрали оптимальный вариант, искали баланс.

Долго думали, какие прыжки будем исполнять, первый элемент в каскаде – было понятно, какой прыжок у нас будет, четверные тулупы оба прыгаем более-менее стабильно, и во втором случае одинакового четверного у нас не было, вдвоём прыгали тройной лутц», – передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.