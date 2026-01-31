Двоеглазова высказалась о победе на ЧР по прыжкам в дуэте с Мозалёвым

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала победу в чемпионате России – 2026 по прыжкам. Фигуристка выиграла соревнования дуэтов вместе с Андреем Мозалёвым, набрав 131,49 балла.

«Эмоции в первый раз такие ощущаю, когда реально выполнили, можно сказать, максимум. Чувствуешь себя в команде.

Усталость после личного турнира сказалась, но для меня было просто очень ответственно сделать то, что зависело от меня, больше думала об этом. Заезжаешь на элемент и мысли присутствуют, что не хочешь подвести. Долго уделяли время этим элементам на тренировках, пока нужно сделать заход, пока надо заехать так, чтобы оба сделали элемент – на это всё нужно время.

У меня был перерыв после своего раунда в личном турнире ни туда ни сюда, сняла коньки, немного побегала, попрыгала – и сейчас нужно будет по факту делать то же самое, я уже понервничала за свои прыжки, но меня подстёгивало то, что я в команде с Андреем, в дуэте», – передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.