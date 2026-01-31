Скидки
Фигурное катание

Шоу Ледниковый период 2026, выпуск от 31 января: результаты, таблица

Шоу Ледниковый период 2026, выпуск от 31 января: результаты, таблица
Комментарии

Сегодня, 31 января, прошёл второй выпуск нового сезона проекта «Ледниковый период», который выходит на Первом канале. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов участников, баллы которых складываются из оценок за технику и артистизм.

Ледниковый период. Результаты второго выпуска:

1. Александра Степанова и Иван Скобрев — 12,00 балла.
2. Евгения Тарасова и Георгий Славороссов — 11,96.
3. Елизавета Туктамышева и Марк Рудаковский — 11,94.
4. Анна Щербакова и Константин Раскатов — 11,92.
5. Татьяна Тотьмянина и Фёдор Федотов — 11,84.
6. Татьяна Волосожар и Семён Елистратов — 11,80.
7. Софья Акатьева и Артур Каспранов — 11,76.
8. Елизавета Худайбердиева и Сергей Шубенков — 11,70.
9. Алёна Косторная и Никита Ушнев — 11,66.
10. Александра Трусова и Иван Жвакин — 11,62.

На шоу также идёт соревнование между лидерами команд — Александром Жулиным и Ильёй Авербухом. После второго выпуска вперёд вышел штаб Жулина, в активе которого 118,56 балла. У штаба Авербуха — 118,34 очка.

Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалёв выиграли золото ЧР по прыжкам в дуэтах
