Валиеву забросали черепашками, Трусова выходила на лёд с сыном. Лучшие фото ЧР по прыжкам

31 января в Москве на стадионе «Навка Арена» прошёл первый соревновательный день чемпионата России по прыжкам.

Фигуристы Андрей Мозалёв и Алиса Двоеглазова стали победителями в соревнованиях дуэтов на чемпионате России по прыжкам — 2026. Судьи оценили их выступления на 131,49 балла. Второе место досталось тандему Софьи Муравьёвой и Евгения Семененко (116,23 балла), тройку сильнейших замкнули Мария Захарова и Владислав Дикиджи (97,84).

В полуфинале турнира среди женщин выступят Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дина Хуснутдинова, Камила Валиева, Дарья Садкова и Софья Муравьёва. Среди мужчин выступят Владислав Дикиджи, Никита Сарновский, Николай Угожаев, Глеб Лутфуллин, Григорий Фёдоров и Матвей Ветлугин.

Лучшие кадры первого дня чемпионата России по прыжкам — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.