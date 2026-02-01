Скидки
Чемпионат России по прыжкам — 2026: расписание 1 февраля

Комментарии

Сегодня, 1 февраля, пройдёт второй соревновательный день чемпионата России по прыжкам — 2026. В турнире принимают участие одиночники — мужчины и женщины, а также спортивные пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго соревновательного дня.

Фигурное катание. Чемпионат России – 2026 по прыжкам. Расписание на 1 февраля:

14:00. Пары, 1/2 финала, финал;
Женщины, 1/2 финала;
Мужчины, 1/2 финала;
Женщины, финал;
Мужчины, финал.

Победители турнира этого года заработают по 1 млн рублей. Занявшие второе место получат 500 тыс. рублей, а третье — 250 тыс. рублей.

Чемпионат России — 2026 по прыжкам примечателен участием в нём известных фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой, возобновивших карьеру после перерыва.

