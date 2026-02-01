Скидки
Определились финалисты у спортивных пар на чемпионате России по прыжкам — 2026

На чемпионате России по прыжкам – 2026 в Москве прошёл полуфинальный раунд у спортивных пар. Согласно правилам, в финал прошли три пары с лучшей суммой баллов.

Интересно, что в финал в том же порядке прошли призёры прошедшего ранее ЧР-2026 по фигурному катанию. Это Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

Фигурное катание. Чемпионат России – 2026 по прыжкам. Пары. Полуфинал:

1. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (3S-2A, 3 подкрутка 4 уровня, выброс 3F) — 22,69 балла.
2. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (3S-2A, 3 подкрутка 4 уровня, выброс 3F) — 22,21.
3. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (3S-2A, 3 подкрутка 3 уровня, выброс 3Lo) — 21,80.
4. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (3 подкрутка 4 уровня, 3S-2A, выброс 3Lo) — 19,87.
5. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (3 подкрутка 4 уровня, 3T+A, выброс 3F) — 16,58.
6. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (3S, 3 подкрутка 3 уровня, выброс 3F) — 15,35.

