Определились финалисты у спортивных пар на чемпионате России по прыжкам — 2026

На чемпионате России по прыжкам – 2026 в Москве прошёл полуфинальный раунд у спортивных пар. Согласно правилам, в финал прошли три пары с лучшей суммой баллов.

Интересно, что в финал в том же порядке прошли призёры прошедшего ранее ЧР-2026 по фигурному катанию. Это Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

Фигурное катание. Чемпионат России – 2026 по прыжкам. Пары. Полуфинал:

1. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (3S-2A, 3 подкрутка 4 уровня, выброс 3F) — 22,69 балла.

2. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (3S-2A, 3 подкрутка 4 уровня, выброс 3F) — 22,21.

3. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (3S-2A, 3 подкрутка 3 уровня, выброс 3Lo) — 21,80.

4. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (3 подкрутка 4 уровня, 3S-2A, выброс 3Lo) — 19,87.

5. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (3 подкрутка 4 уровня, 3T+A, выброс 3F) — 16,58.

6. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (3S, 3 подкрутка 3 уровня, выброс 3F) — 15,35.