Мишина и Галлямов попытались исполнить четверной выброс на ЧРПП-2026

Двукратные бронзовые призёры Олимпийских игр — 2022, чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов попытались исполнить четверной сальхов во время соревнований на чемпионате России – 2026 по прыжкам. Однако Мишина не смогла успешно завершить выброс, не устояв на коньках.

Фото: Скриншот трансляции

Позже, когда истекло время соревнований, Мишина и Галлямов попытались сделать выброс ещё раз на бис, но фигуристка вновь не смогла приземлить элемент.

Отметим, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов исполнили данный элемент на тренировках перед чемпионатом России – 2026 по прыжкам.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт в Москве 31 января и 1 февраля. В нём состоятся соревнования мужчин, женщин, спортивных пар, а также дуэтов, составленных из фигуристов-одиночников.