«Это, скорее, развлечение». Бойкова/Козловский — после серебра на ЧР-2026 по прыжкам

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали второе место на чемпионате России по прыжкам – 2026 в Москве.

Козловский. Кто меньше упал — тот и победил.

Бойкова. Но мы же одинаково нападали. Мы не ошиблись на каскаде, я сделала каскад (улыбается).

Козловский. Не очень понимаю, как комментировать этот турнир, он является достаточно проходящим. Это скорее развлечение, чем что-то масштабное и ответственное.

Мы приехали, чтобы получить максимальное удовольствие, попробовать наконец-то сделать выброс в рамках прыжкового турнира. Мы его сделали, но вне времени. Хорошее настроение получили, это самое главное.

Конечно, чуть-чуть расстройство есть. Приезжаем на любой турнир и хочется победить. Здесь победить не получилось.

Бойкова. Рады, что вышли в финал после прошлогоднего турнира. В принципе, я почти довольна. Но если бы получился четверной выброс, было бы ещё лучше, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.