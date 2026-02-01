Бойкова призналась, что испытывала «лютый» стресс на первой тренировке перед ЧРПП

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, призналась, что первоначально испытала стресс от тренировок на «Навка Арене» перед чемпионатом России по прыжкам – 2026.

«У меня был лютый стресс на первой тренировке, тут арена 23 метра в ширину. Для нас с Димой очень тяжело уместиться в такой метраж. Честно, и под арену в 26 метров нам приходится подстраиваться, в особенности размер влияет на исполнение четверного.

Мы делаем четверной выброс со скорости, с широкой дуги, тут приходится набирать меньше скорости, чтобы не улететь за пределы арены. Ещё и в круг я очень тяжело делаю выбросы. Понервничали на первой тренировке, на второй было лучше, сейчас уже привыкли», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.