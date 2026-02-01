Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова призналась, что испытывала «лютый» стресс на первой тренировке перед ЧРПП

Бойкова призналась, что испытывала «лютый» стресс на первой тренировке перед ЧРПП
Комментарии

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, призналась, что первоначально испытала стресс от тренировок на «Навка Арене» перед чемпионатом России по прыжкам – 2026.

«У меня был лютый стресс на первой тренировке, тут арена 23 метра в ширину. Для нас с Димой очень тяжело уместиться в такой метраж. Честно, и под арену в 26 метров нам приходится подстраиваться, в особенности размер влияет на исполнение четверного.

Мы делаем четверной выброс со скорости, с широкой дуги, тут приходится набирать меньше скорости, чтобы не улететь за пределы арены. Ещё и в круг я очень тяжело делаю выбросы. Понервничали на первой тренировке, на второй было лучше, сейчас уже привыкли», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Камила Валиева не смогла исполнить четверные тулупы и пролетела мимо финала. LIVE
Live
Камила Валиева не смогла исполнить четверные тулупы и пролетела мимо финала. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android