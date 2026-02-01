Скидки
Мишина и Галлямов прокомментировали победу на чемпионате России по прыжкам — 2026

Мишина и Галлямов прокомментировали победу на чемпионате России по прыжкам — 2026
Комментарии

Двукратные бронзовые призёры Олимпийских игр — 2022, чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали победу на чемпионате России по прыжкам – 2026.

Мишина. Не всё получилось в этот раз, но мы довольны тем, что уже после соревновательного времени у нас получилось сделать хороший выброс. Для нас это главная победа. Мы и в том году хотели пробовать четверной выброс, но было меньше времени.

Галлямов. Мы стали его восстанавливать после чемпионата России, в любое свободное время ходили на дополнительные тренировки, чтобы тренировать прыжки и выбросы. Не только в прошлом году у нас стояли заходы под четверной выброс, но мы не успевали сделать так, чтобы это было стабильно.

Мишина. Просто хотя бы безопасно. Даже сегодня были падения – они были нормальными, не было такого, чтобы я убивалась.

Галлямов. Начало положено, мы почувствовали себя. Есть возможность дорабатывать, чтобы он был таким, как нужно. В программе делать? Тут будем обсуждать с Тамарой Николаевной, ей лучше видно, она опытный тренер. Площадка действительно узкая, но спортсменам нужно подмечать все нюансы, – передаёт слова Мишиной и Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Комментарии
