Определились финалисты мужских соревнований на чемпионате России по прыжкам — 2026

На чемпионате России по прыжкам – 2026 в Москве прошёл полуфинальный раунд у мужчин. Согласно правилам, в финал прошли три одиночника с лучшей суммой баллов. Ими стали Никита Сарновский, Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин.

Фигурное катание. Чемпионат России – 2026 по прыжкам. Мужчины. Полуфинал:

1. Никита Сарновский (4Lo, 4Lz-3A-3A, 4Lz-3A) — 67,17 балла, сумма 115,80.

2. Владислав Дикиджи (4Lz-3A-3S, 4Lz-3S, 4S) — 58,23, сумма 108,03.

3. Глеб Лутфуллин (4Lo, 3A-3A-3A, 4S-3A) — 54,85, сумма 100,05.

4. Григорий Фёдоров (4Lz-3A-2A, 3A-3A, 4F) — 46,68, сумма 91,01.

5. Матвей Ветлугин (4Lo, 4F+2A, 4F+2A+2A) — 40,13, сумма 80,23.

6. Николай Угожаев (4Lz-3A, 4Lz, 3A) — 31,00, сумма 77,85.

Отметим, что прошлогодний чемпион России по прыжкам Николай Угожаев в прошедшем полуфинале показал худший результат.