Фигурное катание

Мишина высказалась о реакции Москвиной на решение выучить четверной выброс

Мишина высказалась о реакции Москвиной на решение выучить четверной выброс
Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022, чемпионка мира Анастасия Мишина, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, рассказала, как их многолетний тренер Тамара Москвина отреагировала на желание пары выучить четверной выброс, а также попробовать исполнить его на чемпионате России по прыжкам – 2026, который проходит в Москве.

«Когда Тамара Николаевна услышала, что мы хотим подготовить четверной выброс, она нас поддержала и сказала, что это правильное решение», – передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Отметим, во время соревнований выброс Мишиной и Галлямову не удался. Однако вне конкурса они с помаркой его сделали.

