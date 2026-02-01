Только ученицы Тутберидзе вышли в финал ЧР-2026 по прыжкам, Валиева замкнула топ-6

На чемпионате России по прыжкам – 2026 в Москве прошёл полуфинальный раунд у женщин. Согласно правилам, в финал квалифицировались три одиночницы с лучшей суммой баллов. Это Алиса Двоеглазова, Дарья Садкова и Дина Хуснутдинова (все — представительницы штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе).

Фигурное катание. Чемпионат России – 2026 по прыжкам. Женщины. Полуфинал:

1. Алиса Двоеглазова (4T (падение), 4Lz+1Eu+3S (минус), 2Lz («бабочка»), 3Lz+1Eu+3S+1Eu+2S, 4T) — 38,32 балла, сумма — 72,81.

2. Дина Хуснутдинова (3А+3А (минус), 3А+1Eu+3S+1Eu+2S, 3Lz, 3A+1Eu+3S+1Eu+3S, 2T («бабочка»)) — 35,41, сумма — 65,62.

3. Дарья Садкова (4T+1Eu+3S+1Eu+3S, 3Lz+1Eu+3S, 1Lz («бабочка»), 3Lz (минус)) — 36,89, сумма — 63,45.

4. Софья Муравьёва (3Lz+1Eu+3S (минус), 3F+1Eu+3S+2A, 1А («бабочка»), 3Lz, 3А (падение)) — 31,04, сумма 57,22.

5. Мария Захарова (2Т («бабочка»), 4Т (падение), 4Т (падение), 3Lz+1Eu+3S+1Eu+3S, 3F, 3Lz, 4T (падение)) — 21,97, сумма — 56,35.

6. Камила Валиева (4Т (минус), 4Т (падение), 3Lz+3T, 3Lz, 2F+1Eu+3S (минус)) — 24,05, сумма — 53,33.

Отметим, для Валиевой старт на ЧР по прыжкам стал официально первым после завершения дисквалификации из-за допинга.