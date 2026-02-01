Никита Сарновский стал чемпионом России по прыжкам, Владислав Дикиджи — второй
Победитель финала Гран-при среди юниоров российский фигурист Никита Сарновский стал первым на чемпионате России по прыжкам — 2026. Второе место занял Владислав Дикиджи. Тройку замкнул Глеб Лутфуллин.
Фигурное катание. Чемпионат России – 2026 по прыжкам. Мужчины. Финал:
- Никита Сарновский (4Lo, 4Lz+3A+2A+1A+2A, 2Lz, 4Lz+3A) — 77,62, по сумме — 193,42 балла.
- Владислав Дикиджи (4Lz+3A, 4Lz, 4S+Eu+3S+Eu+3S+Eu+3S+Eu+3S, 4S) — 78,70, по сумме — 186,73.
- Глеб Лутфуллин ( 4Lo, 4S+3A с ошибкой, 4S, 3А+3А+Eu+3S+Eu+3S+2A, 4S+3A с ошибкой) — 69,50, по сумме — 169,55
Отметим, прошлогодний чемпион России по прыжкам Николай Угожаев выбыл в полуфинале, показав худший результат.
