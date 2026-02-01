Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алиса Двоеглазова выиграла чемпионат России по прыжкам, Дина Хуснутдинова — вторая

Алиса Двоеглазова выиграла чемпионат России по прыжкам, Дина Хуснутдинова — вторая
Комментарии

Фигуристка Алиса Двоеглазова стала победительницей чемпионата России — 2026 по прыжкам. Она показала результат 127,27 балла. Второй стала Дина Хуснутдинова (119,26). Тройку замкнула Дарья Садкова (111,99).

Фигурное катание. Чемпионат России – 2026 по прыжкам. Женщины. Финал:

  1. Алиса Двоеглазова (4Т+EU+3S, 4Lz, 3Lz+3T+1Eu+3S падение, 3Lz, 3Lz+3T+1Eu+3S+2A+2A) — 54,46, общий результат — 127,27 балла.
  2. Дина Хуснутдинова (3А+3А+1Eu+3S+1Eu+3S+2A, 3Lz+1Eu+3S, 3A, 2T, 3Lo, 4T падение) — 53,64, общий результат — 119,26.
  3. Дарья Садкова (4Т+1Eu+3S+2A+2A+2A, 1Lz+1Eu+3S, 3Lz+1Eu+3S, 4Т (на минус), 3F, 4T падение) — 48,54, общий результат — 111,99.

Отметим, все финалистки — представительницы штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Материалы по теме
Ученики Тутберидзе и Плющенко выиграли ЧРПП-2026, но всех затмил камбэк Валиевой
Live
Ученики Тутберидзе и Плющенко выиграли ЧРПП-2026, но всех затмил камбэк Валиевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android