Алиса Двоеглазова выиграла чемпионат России по прыжкам, Дина Хуснутдинова — вторая
Фигуристка Алиса Двоеглазова стала победительницей чемпионата России — 2026 по прыжкам. Она показала результат 127,27 балла. Второй стала Дина Хуснутдинова (119,26). Тройку замкнула Дарья Садкова (111,99).
Фигурное катание. Чемпионат России – 2026 по прыжкам. Женщины. Финал:
- Алиса Двоеглазова (4Т+EU+3S, 4Lz, 3Lz+3T+1Eu+3S падение, 3Lz, 3Lz+3T+1Eu+3S+2A+2A) — 54,46, общий результат — 127,27 балла.
- Дина Хуснутдинова (3А+3А+1Eu+3S+1Eu+3S+2A, 3Lz+1Eu+3S, 3A, 2T, 3Lo, 4T падение) — 53,64, общий результат — 119,26.
- Дарья Садкова (4Т+1Eu+3S+2A+2A+2A, 1Lz+1Eu+3S, 3Lz+1Eu+3S, 4Т (на минус), 3F, 4T падение) — 48,54, общий результат — 111,99.
Отметим, все финалистки — представительницы штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
