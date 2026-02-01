Скидки
Ученица Тутберидзе Хуснутдинова отреагировала на серебро чемпионата России по прыжкам

Комментарии

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова высказалась о своём результате на чемпионате России по прыжкам — 2026. Спортсменка заняла второе место, получив 119,26 балла.

«Очень рада, что смогла занять здесь призовое место, это первый прыжковый турнир для меня. Наверное, прыжковый турнир дался мне полегче, чем привычный чемпионат России. Здесь даётся несколько попыток для исполнения прыжков, а на чемпионате России полноценная программа, которую важно чисто выкатить с первого раза.

Очень обрадовалась, когда выложили списки участников. Этот турнир я ждала больше всего в этом сезоне, тут можно показывать необычные каскады, которые нельзя сделать на обычных соревнованиях. Готовила каскад тройной аксель – тройной аксель, также прыгала каскады с тройными после двух акселей, готовила четверной тулуп к этому старту. На 70% довольна тем, что я сделала», — передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Комментарии
