Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе Хуснутдинова рассказала о подготовке уникального каскада к ЧРПП-2026

Ученица Тутберидзе Хуснутдинова рассказала о подготовке уникального каскада к ЧРПП-2026
Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала о подготовке каскада из двух тройных акселей к чемпионату России по прыжкам — 2026. Спортсменка заняла второе место, получив 119,26 балла.

«Сама захотела прыгнуть каскад из двух тройных акселей, потому что такой каскад ещё никто не делал, хотелось сделать его первой. Рада, что смогла показать именно на прыжковом турнире. Готовила его недолго, потому что в конце прошлого сезона пробовала уже его на тренировках.

На чемпионате России после нового года больше скорости набирала на первом акселе, меня хорошо выкатывало для второго. Прыгала также три тройных акселя подряд, но третий аксель был немного недокручен, поэтому не стала прыгать три здесь на чемпионате.

Нервы, даже два акселя не получилось идеально сделать», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

