Ученица Тутберидзе Хуснутдинова объяснила, почему не делала четверные на ЧР по прыжкам

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала, почему не делала четверные на чемпионате России по прыжкам.

«Четверной тулуп я должна была прыгать в каждом раунде, но из-за нервов так было, что у меня всё шло не по плану, я переделывала каскады, поэтому четверной тулуп хорошо сделала на разминке, рада, что почувствовала его на соревновательном льду. Попытка была неплохая, просто из-за того, что мало времени, чуть-чуть не рассчитала, но попытка рабочая.

Мы не устраивали соревнования внутри группы, но смотрели друг на друга, подстёгивали. К этому турниру мы отнеслись с праздничным настроем, старались прыгать много каскадов. Этери Георгиевна [Тутберидзе], Даниил Маркович [Глейхенгауз] и Сергей Викторович [Дудаков] засекали время.

Это всё-таки больше праздник и шоу. Турнир, который хорошо запомнится в моей карьере», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.