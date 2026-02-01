Скидки
Ученица Тутберидзе Хуснутдинова объяснила, почему не делала четверные на ЧР по прыжкам

Ученица Тутберидзе Хуснутдинова объяснила, почему не делала четверные на ЧР по прыжкам
Российская фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала, почему не делала четверные на чемпионате России по прыжкам.

«Четверной тулуп я должна была прыгать в каждом раунде, но из-за нервов так было, что у меня всё шло не по плану, я переделывала каскады, поэтому четверной тулуп хорошо сделала на разминке, рада, что почувствовала его на соревновательном льду. Попытка была неплохая, просто из-за того, что мало времени, чуть-чуть не рассчитала, но попытка рабочая.

Мы не устраивали соревнования внутри группы, но смотрели друг на друга, подстёгивали. К этому турниру мы отнеслись с праздничным настроем, старались прыгать много каскадов. Этери Георгиевна [Тутберидзе], Даниил Маркович [Глейхенгауз] и Сергей Викторович [Дудаков] засекали время.

Это всё-таки больше праздник и шоу. Турнир, который хорошо запомнится в моей карьере», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

