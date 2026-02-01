Чемпионат России по прыжкам — 2026: результаты соревнований
Сегодня, 1 февраля, завершился чемпионат России по прыжкам — 2026. В турнире приняли участие одиночники — мужчины и женщины, а также спортивные пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам — 2026:
Женщины:
- Алиса Двоеглазова – 127,27 балла.
- Дина Хуснутдинова – 119,26.
- Дарья Садкова – 111,99.
Мужчины:
- Никита Сарновский – 193,42 балла.
- Владислав Дикиджи – 186,73.
- Глеб Лутфуллин – 169,55.
Спортивные пары:
- Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 52,06 балла.
- Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 50,84.
- Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков – 45,43.
Дуэты:
- Алиса Двоеглазова – Андрей Мозалёв – 131,49 балла.
- Софья Муравьёва – Евгений Семененко – 116,23 балла.
- Мария Захарова – Владислав Дикиджи — 97,84 балла.
