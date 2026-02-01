Чемпионат России по прыжкам — 2026: результаты соревнований

Сегодня, 1 февраля, завершился чемпионат России по прыжкам — 2026. В турнире приняли участие одиночники — мужчины и женщины, а также спортивные пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам — 2026:

Женщины:

Алиса Двоеглазова – 127,27 балла. Дина Хуснутдинова – 119,26. Дарья Садкова – 111,99.

Мужчины:

Никита Сарновский – 193,42 балла. Владислав Дикиджи – 186,73. Глеб Лутфуллин – 169,55.

Спортивные пары:

Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 52,06 балла. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 50,84. Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков – 45,43.

Дуэты: