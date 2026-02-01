Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России по прыжкам — 2026: результаты соревнований

Комментарии

Сегодня, 1 февраля, завершился чемпионат России по прыжкам — 2026. В турнире приняли участие одиночники — мужчины и женщины, а также спортивные пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат России по прыжкам — 2026:

Женщины:

  1. Алиса Двоеглазова – 127,27 балла.
  2. Дина Хуснутдинова – 119,26.
  3. Дарья Садкова – 111,99.

Мужчины:

  1. Никита Сарновский – 193,42 балла.
  2. Владислав Дикиджи – 186,73.
  3. Глеб Лутфуллин – 169,55.

Спортивные пары:

  1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 52,06 балла.
  2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 50,84.
  3. Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков – 45,43.

Дуэты:

  1. Алиса Двоеглазова – Андрей Мозалёв – 131,49 балла.
  2. Софья Муравьёва – Евгений Семененко – 116,23 балла.
  3. Мария Захарова – Владислав Дикиджи — 97,84 балла.
