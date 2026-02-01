Ученица Тутберидзе Садкова рассказала о последствиях падения в финале ЧР по прыжкам

Серебряный призёр прошлогоднего чемпионата России по фигурному катанию Дарья Садкова высказалась о последствиях падения на чемпионате России по прыжкам — 2026.

«Довольна этим чемпионатом России по прыжкам, он выдался лучше, чем в прошлом году, тогда я была последняя, а сейчас в тройке.

Вчера основной целью было пройти в полуфинал, я уже обрадовалась, когда это случилось. Когда вышла в финал, была сильно счастлива.

Но проблема была в том, что я не готовилась к третьему раунду, не напрыгивала эти связки, потому что не надеялась, что буду в финале. Но понимание было, в перерыв просчитывала, какой контент могу сделать максимально в моих силах. Знала, что буду рисковать, пойду на два четверных точно, один сольный, второй в каскаде. Когда оставалось время, я вроде бы всё сделала, но хотелось сделать чистый четверной, пошла на риск, зашла на последней секунде на четверной и упала.

У меня заболела та же самая нога, которая болела перед чемпионатом России в декабре. Через пару дней после этапа в Омске я подвернула ногу на льду, несколько дней не каталась. Сейчас связка не беспокоила, я спокойно каталась, без боли выполняла необходимые элементы. Но в конце я упала, было больновато стоять на ней, приходилось похрамывать, отталкиваться. Не получалось переносить вес тела, мне помогали. Сейчас сделаем снимки в следующие пару дней, надеюсь, ничего серьезного.

Мне хотелось рискнуть, я понимала, что это финал, бронзу я не потеряю. Хотелось побороться за серебро. Такая цена риска», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.