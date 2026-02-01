«За неделю две медали». Ученица Тутберидзе — о двух турнирах за четыре дня

Серебряный призёр прошлогоднего чемпионата России по фигурному катанию Дарья Садкова высказалась об участии на чемпионате России по прыжкам и Всероссийских соревнованиях «На призы Е. А. Чайковской».

«Сильных переживаний, что устану, не было. У меня сложная неделя, сегодня седьмой рабочий день, как катаюсь, плюс были соревнования в спортивном комплексе «Янтарь». Туда было тяжело добираться в плохую погоду, но я рада, что справилась, неделя закончилась, можно отдохнуть. За неделю две медали.

Эти старты добавили уверенности, январь выдался сложным для меня в эмоциональном и физическом плане. Иногда сильно опускались руки, многое не получалось на тренировках, расстраивалась. Бронза сейчас – это большое счастье. Не надеялась на это (улыбается)», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.