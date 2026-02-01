Скидки
Фигурист Лутфуллин сравнил форматы проведения прыжковых ЧР 2022 и 2026 годов

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 по фигурному катанию Глеб Лутфуллин сравнил форматы проведения прыжкового чемпионата России в 2022-м и 2026-м. Сегодня, 1 февраля, Глеб занял третье место, получив 169,55 балла.

«Что касается формата соревнований, в 2022-м было намного легче, потому что было всегда два сольных прыжка, но не было права на ошибку. Нужно было выполнить два чистых прыжка.

Мы участвовали все против всех, было интересно. Сейчас добавились каскады, время. Думаешь, как всё успеть, хочется всё показать», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

