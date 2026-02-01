Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Мишина Лутфуллин отреагировал на вторую бронзу ЧР по прыжкам в карьере

Ученик Мишина Лутфуллин отреагировал на вторую бронзу ЧР по прыжкам в карьере
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 по фигурному катанию Глеб Лутфуллин высказался о второй бронзе чемпионата России по прыжкам в карьере.

«Эмоции хорошие, доволен на 100%, вернее, на 95%. Удалось сделать каскад, который я не делал, получил приз за каскад из пяти прыжков, это немаловажно.

Пробовал на тренировках много раз аксель вторым прыжком, поэтому и получилось здесь сделать его, была проделана очень большая работа.

А так, второй раз третье место, хотелось бы уже и первое. Возможно, к следующему году выучу что-то новое.

Интересный турнир, раньше были детские соревнования, мемориала Жука, там были элементы. Всё ждал и мечтал, когда это перенесётся на взрослый уровень. И вот перенеслось, уже четвёртый год проводят», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

