Лутфуллин рассказал, как пошёл против плана Мишина на ЧР по прыжкам

Фигурист Глеб Лутфуллин признался, что пошёл против плана своего тренера Алексея Мишина на чемпионате России по прыжкам — 2026.

«Хочется, конечно, побеждать. Я умею и лутц, и флип. Просто их надо стабилизировать до максимума. Потому что у Никиты Сарновского и Влада Дикиджи они очень стабильные.

У нас был план с Алексеем Николаевичем [Мишиным], но я решил взять на себя ответственность и прыгнуть три тройных акселя, мы договаривались сделать два тройных акселя и потом двойной аксель. Я как выехал из второго тройного акселя, решил, надо и третий делать. Сделал», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.