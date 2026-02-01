Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Лутфуллин рассказал, как пошёл против плана Мишина на ЧР по прыжкам

Лутфуллин рассказал, как пошёл против плана Мишина на ЧР по прыжкам
Комментарии

Фигурист Глеб Лутфуллин признался, что пошёл против плана своего тренера Алексея Мишина на чемпионате России по прыжкам — 2026.

«Хочется, конечно, побеждать. Я умею и лутц, и флип. Просто их надо стабилизировать до максимума. Потому что у Никиты Сарновского и Влада Дикиджи они очень стабильные.

У нас был план с Алексеем Николаевичем [Мишиным], но я решил взять на себя ответственность и прыгнуть три тройных акселя, мы договаривались сделать два тройных акселя и потом двойной аксель. Я как выехал из второго тройного акселя, решил, надо и третий делать. Сделал», – передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

