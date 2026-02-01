Скидки
Чемпионка России по прыжкам Двоеглазова рассказала, куда потратит призовые

Победительница чемпионата России по прыжкам — 2026 Алиса Двоеглазова раскрыла, что потратит призовые с турнира на ремонт своей комнаты.

«Не хочу думать, что это компенсация (за чемпионат России. — Прим. «Чемпионат»), это два разных турнира. Рада, что получилось показать, что умею. Больше нервничала в полуфинале, когда стартовый прыжок не получился. Конечно, поддержка зала очень помогла.

Призовые я потрачу на ремонт своей комнаты. Просто кардинально поменять обстановку, с более детской уйти в более взрослую, вплоть до того, чтобы поменять пол. Подготовка шла морально тяжело, потому что приходишь домой, там вывозили вещи, видишь бардак. Старалась абстрагироваться от всего.

Очень рада, что психологическое состояние не сказалось на этом старте. Я ещё не осознаю свою победу ни в дуэте, ни в личном зачете. Удовлетворена своей работой. Рада, что у меня появился такой титул, — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

