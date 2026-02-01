Скидки
«Один косяк — и всё». Ученик Плющенко Сарновский — о победе на прыжковом ЧР

«Один косяк — и всё». Ученик Плющенко Сарновский — о победе на прыжковом ЧР
Победитель финала Гран-при среди юниоров российский фигурист Никита Сарновский высказался о победе на чемпионате России по прыжкам.

«Рад, что я хотя бы где-то свои прыжки применил. Выиграл, рад победе. Эмоции? Не знаю, они были в моменте, когда объявили баллы. Сейчас постоял — и как будто вообще ничего.

Вы знаете, сколько я прыгал, на шоу, втором шоу, тренировках, здесь… Нет, я рад. Победа значимая.

Не хотел раньше времени радоваться, знал, что семь баллов в прыжковом турнире легко можно отыграть, тем же четверным лутцем. Один косяк — и всё, я второй или третий. Заранее я не радуюсь», – передаёт слова Сарновского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

