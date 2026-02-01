Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Михаил Коляда раскрыл пол новорождённого ребёнка

Михаил Коляда раскрыл пол новорождённого ребёнка
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018, а ныне комментатор, тренер и эксперт Михаил Коляда сообщил, что его жена Дарья Беклемищева (бывшая фигуристка) родила дочку.

«Да! Мы стали родителями прекрасной дочки.

Ох, честно сказать, эмоции ни с чем не сравнимые! Когда держишь на руках маленькое чудо, чувствуешь дыхание, её тепло, сейчас печатаю, и наворачиваются слёзы…

Слёзы счастья и абсолютного единства! Когда новый человек появляется на свет, я искренне верю, что на небе зажигается ещё одна звездочка. В этот момент, в момент рождения и сразу после, мир останавливается, твоя дочь полностью овладевает твоим вниманием, ты забываешь как дышать. Вы все вместе уже втроём плачете, а ты понимаешь, что прошёл вместе со своей женой настоящее испытание, которое сделало вас ещё ближе, ещё роднее и любимее!

Дашуль, я очень сильно тебя люблю! Елизавета Михайловна, ты ещё очень маленькая, но я тебя уже сильно люблю. Обещаю быть тем мужем и папой, который необходим: любящим, поддерживающим, заботливым, понимающим и надежным!» — написал Коляда в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Ученики Тутберидзе и Плющенко выиграли ЧРПП-2026, но всех затмил камбэк Валиевой
Ученики Тутберидзе и Плющенко выиграли ЧРПП-2026, но всех затмил камбэк Валиевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android