Михаил Коляда раскрыл пол новорождённого ребёнка

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018, а ныне комментатор, тренер и эксперт Михаил Коляда сообщил, что его жена Дарья Беклемищева (бывшая фигуристка) родила дочку.

«Да! Мы стали родителями прекрасной дочки.

Ох, честно сказать, эмоции ни с чем не сравнимые! Когда держишь на руках маленькое чудо, чувствуешь дыхание, её тепло, сейчас печатаю, и наворачиваются слёзы…

Слёзы счастья и абсолютного единства! Когда новый человек появляется на свет, я искренне верю, что на небе зажигается ещё одна звездочка. В этот момент, в момент рождения и сразу после, мир останавливается, твоя дочь полностью овладевает твоим вниманием, ты забываешь как дышать. Вы все вместе уже втроём плачете, а ты понимаешь, что прошёл вместе со своей женой настоящее испытание, которое сделало вас ещё ближе, ещё роднее и любимее!

Дашуль, я очень сильно тебя люблю! Елизавета Михайловна, ты ещё очень маленькая, но я тебя уже сильно люблю. Обещаю быть тем мужем и папой, который необходим: любящим, поддерживающим, заботливым, понимающим и надежным!» — написал Коляда в своём телеграм-канале.