Двоеглазова показывала сердечко, Сарновский радовался победе. Лучшие фото ЧР по прыжкам

1 февраля на льду «Навка Арены» в Москве завершился чемпионат России по прыжкам. Во второй соревновательный день определились победители среди женщин, мужчин и спортивных пар.

Среди пар победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третье место заняли Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

В соревнованиях женщин весь пьедестал заняли спортсменки группы Этери Тутберидзе: Алиса Двоеглазова, Дина Хуснутдинова и Дарья Садкова. У мужчин лучшим оказался Никита Сарновский, опередивший Владислава Дикиджи и Глеба Лутфуллина.

Лучшие кадры второго дня чемпионата России по прыжкам — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

