Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это только начало, дорогу осилит идущий!» Плющенко — о победе Сарновского на ЧРПП-2026

«Это только начало, дорогу осилит идущий!» Плющенко — о победе Сарновского на ЧРПП-2026
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко высказался о победе своего подопечного Никиты Сарновского на чемпионате России по прыжкам — 2026. За своё выступление он получил 193,42 балла.

«Я очень рад результату на чемпионате России по прыжкам моего спортсмена Никиты Сарновского, которого я и наша команда «Ангелов Плющенко» тренирует семь лет. Это только начало, дорогу осилит идущий! Горжусь тобой, Никита, ты был сегодня лучшим из лучших», – написал Плющенко в социальных сетях.

Второе место на чемпионате России по прыжкам в этом году занял Владислав Дикиджи. Тройку замкнул Глеб Лутфуллин.

Материалы по теме
Ученики Тутберидзе и Плющенко выиграли ЧРПП-2026, но всех затмил камбэк Валиевой
Ученики Тутберидзе и Плющенко выиграли ЧРПП-2026, но всех затмил камбэк Валиевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android