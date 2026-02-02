«Это только начало, дорогу осилит идущий!» Плющенко — о победе Сарновского на ЧРПП-2026

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко высказался о победе своего подопечного Никиты Сарновского на чемпионате России по прыжкам — 2026. За своё выступление он получил 193,42 балла.

«Я очень рад результату на чемпионате России по прыжкам моего спортсмена Никиты Сарновского, которого я и наша команда «Ангелов Плющенко» тренирует семь лет. Это только начало, дорогу осилит идущий! Горжусь тобой, Никита, ты был сегодня лучшим из лучших», – написал Плющенко в социальных сетях.

Второе место на чемпионате России по прыжкам в этом году занял Владислав Дикиджи. Тройку замкнул Глеб Лутфуллин.