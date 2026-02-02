Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований, Зимняя Олимпиада 2026

В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо начнутся соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний. Полное расписание Игр доступно на официальном сайте соревнований.
Олимпийские игры 2026, фигурное катание, расписание:
6 февраля, пятница:
11:55. Командный турнир. Танцы на льду. Ритм-танец
13:35. Командный турнир. Парное катание. Короткая программа
15:35. Командный турнир. Женщины. Короткая программа
7 февраля, суббота:
21:45. Командный турнир. Мужчины. Короткая программа
0:05. Командный турнир. Танцы на льду. Произвольная программа
8 февраля, воскресенье:
21:30. Командный турнир. Пары. Произвольная программа
22:45. Командный турнир. Женщины. Произвольная программа
23:55. Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа
9 февраля, понедельник:
21:20. Танцы на льду. Ритм-танец
10 февраля, вторник:
20:30. Мужчины. Короткая программа
11 февраля, среда:
21:30. Танцы на льду. Произвольная программа
13 февраля, пятница:
21:00. Мужчины. Произвольная программа
15 февраля, воскресенье:
21:45. Пары. Короткая программа
16 февраля, понедельник:
22:00. Пары. Произвольная программа
17 февраля, вторник:
20:45. Женщины. Короткая программа
19 февраля, четверг:
21:00. Женщины. Произвольная программа