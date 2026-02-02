Роднина — о Трусовой и Валиевой на ЧРПП: это были просто прыжки, а не полноценный прокат

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина оценила выступление фигуристок Александры Трусовой и Камилы Валиевой на чемпионате России по прыжкам — 2026.

«В первую очередь федерация и тренеры должны оценивать, насколько значимо возвращение Валиевой и Трусовой для нашего фигурного катания, а не я. И это же были просто прыжки, а не полноценный прокат короткой и произвольной программы. Попрыгали и ладно. Понятно, что без восстановления прыжков не будет никакой программы. Это просто один из этапов подготовки.

К чему Валиева и Трусова будут реально готовы, посмотрим. Куда торопиться раньше времени и давать оценку того, что мы ещё не знаем? В отсутствие Валиевой и Трусовой подросли другие способные девочки. Мы видим новые имена, другие результаты уже», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».