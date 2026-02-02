«Она ещё будет побеждать». Татьяна Тарасова — о возвращении Александры Трусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективы фигуристки Александры Трусовой после её намерения вернуться в профессиональный спорт под руководством Этери Тутберидзе и выступать на соревнованиях.

«Я Сашу вижу у Илюши Авербуха (на съёмках шоу «Ледниковый период»), она смотрится хорошо. Но она же ещё будет тренироваться. Саша ушла обратно к Этери Георгиевне Тутберидзе, и тренер взяла её не просто же так. Они предприняли сильнейший шаг. Саша чувствует в себе силы. Да, она сегодня не первая, но её победа выглядела бы странно. Но она ещё будет побеждать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».