«Абсолютно страшная глупость». Козловский — об отстранении россиян от международной арены

Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказался об отстранении россиян от международных стартов.

«В целом происходящее – это абсолютно страшная глупость. Не было никаких объективных причин для нашего отстранения, отстранения спортсменов. Международные организации воспользовались конкретной ситуацией и обернули её в свою пользу.

У нас украли наглым образом четыре года. Четыре года личной моей и Сашиной лучшей спортивной карьеры. Потому что промежуток между 22 и 26 годами – это был и до сих пор остаётся моим личностным пиком. Когда набрали определённую базу, набрали определённое качество элементов, уровень катания, возраста, некой бытийной массы в принципе.

У нас это забрали. Абсолютно некрасивым, преступным образом. И все похлопали в ладоши и сделали вид, что этого не заметили, как какой-то глупый анекдот.

Поэтому сейчас никакими ожиданиями лично я не живу. У меня нет доверия к каким-то новостям, обещаниям, слухам со стороны людей, которые этими вопросами занимаются. Поскольку эти люди, которые несут ответственность за наш недопуск, они в любом случае, уже в отношении конкретно меня и Саши, сделали вещь, которая привела к потере моих лучших четырёх лет.

У меня их уже украли, их уже не будет. Поэтому я стараюсь искать для себя в спорте какие-то вещи, которые меня увлекают, интересуют, заводят. Но жить какой-то мифической перспективой? Сейчас уже бессмысленно», — сказал Козловский в интервью Оkko.