«Новый этап развития фигурного катания». Энберт — о четверном тулупе Валиевой

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане в командных соревнованиях фигурист Александр Энберт прокомментировал возвращение фигуристки Камилы Валиевой после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил и её исполнение четвертого тулупа на чемпионате России по прыжкам.

«Возвращение Камилы — очень важный этап в её карьере. Многие любители фигурного катания ждали этого момента. Её возвращение — само по себе классное событие. Стоит отметить, что Камила в отличной форме, прыгает четверные. Это новый этап развития фигурного катания. Мы все привыкли видеть, когда дети прыгают четверные в юниорском спорте, а потом успевают сделать что-то до взросления. После этого чаще мы их уже не видим.

Камила уже прошла этап взросления. Осознанная спортсменка с четверными прыжками и прекрасным катанием — очень важный пример для наших спортсменов и юниоров фигурного катания. Выученные четверные в юниорском спорте могут быть и после. Это был очень важный для нас всех, чтобы посмотреть, что ультра-си можно исполнять в любом возрасте», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.