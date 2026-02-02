Александр Энберт высказал пожелания Трусовой и Валиевой на новый сезон

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане в командных соревнованиях фигурист Александр Энберт высказал пожелания фигуристкам Александре Трусовой и Камиле Валиевой на предстоящие соревнования после их возвращения в профессиональный спорт.

«Александра Трусова прыгала пять четверных на прошлой Олимпиаде. Прошла четырёхлетка, много всего случилось: Александра повзрослела, вышла замуж, родила ребёнка и сейчас показывает четверные прыжки. Александра и Камила прекрасно катаются, прыгают ультра-си. Катаются осмысленно и осознанно. Александре и Камиле желаю отлично войти в следующий сезон, отказать чисто программы и продолжить двигаться вперёд», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.