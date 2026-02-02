«Теперь у меня мечты другие». Козловский — о цели стать олимпийским чемпионом

Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, заявил, что цель завоевать золотую медаль на Олимпиаде больше не является для него приоритетной.

«Быть олимпийским чемпионом и что это главная цель твоей жизни, у меня осталось в прошлом. Спортсмены, особенно девочки, которые выигрывали последние Олимпиады, говорили, что выиграть Олимпийские игры — это мечта всей их жизни. Теперь у меня мечты другие.

И сказать, что выиграть олимпийское золото — да, какая-никакая цель есть, присутствует. Но это точно больше не мечта. Для меня, ввиду всех произошедших за последние четыре года событий, именно в моем виде спорта значимость золотой олимпийской медали очень обесценилась. Она для меня больше не представляется в той своей величине, какой она для меня была, например, в том же 2022 году», — сказал Козловский в интервью Okko.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Бойкова и Козловский заняли четвёртое место.