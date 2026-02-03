Скидки
«Отличия колоссальные». Елистратов сравнил шорт-трек и фигурное катание

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира — 2015 российский шорт-трекист Семён Елистратов, выступающий в шоу «Ледниковый период», рассказал о своей адаптации к фигурному катанию.

— Сразу ли узнали, с кем будете кататься?
— Да, мне сразу сказали, что буду кататься с Татьяной Волосожар. Я очень обрадовался.

— Как идёт процесс скатки, чем удивило фигурное катание? Думали, что будет сложнее или проще?
— Отличия от шорт-трека колоссальные. То, что мой вид спорта связан со льдом, не помогает. Мы до сих пор скатываемся, это очень и очень долгий процесс, – сказал Елистратов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Елистратов является чемпионом Олимпийских игр в Сочи в эстафете, бронзовым призёром Олимпиады в Пхёнчхане (2018) и Пекине (2022), а также чемпионом мира на дистанции 1500 м (2015).

