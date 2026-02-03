«Синий трактор едет к нам». Елистратов пошутил про выбор музыки для «Ледникового периода»

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира — 2015 российский шорт-трекист Семён Елистратов рассказал о музыке, под которую хотелось бы выступить на шоу «Ледниковый период».

— Понятно, нельзя раскрывать все секреты, но, быть может, есть какая-то тема, которую вы особенно ждёте, музыка, под которую особенно хотелось бы откатать?

— Да, есть одна мелодия, под которую я очень хочу откатать. В течение примерно двух лет её слушал каждый день: «По полям, по полям синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поёт!» Шутка (смеётся). Я готов на любые эксперименты, главное — не кататься голым, в остальном готов на всё, — сказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.