«На правду не обижаются». Елистратов — о реакции на критику от жюри «Ледникового периода»

«На правду не обижаются». Елистратов — о реакции на критику от жюри «Ледникового периода»
Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира — 2015 российский шорт-трекист Семён Елистратов, выступающий в шоу «Ледниковый период», рассказал о реакции на критику от жюри программы.

— Каково вам, когда говорят: «Семён, вы плохо катаетесь»?
— На правду не обижаются! Я не фигурист, да, я 27 лет занимаюсь шорт-треком профессионально, но это не имеет ничего общего с фигурным катанием. Конечно, я совершаю ошибки. Это говорит о том, что фигурное катание и шорт-трек очень сильно отличаются, несмотря на то что у нас одна международная федерация. Огромнейшая разница в технике прохождения поворотов, — сказал Елистратов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

