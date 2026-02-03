«Нет желания победить любой ценой». Елистратов — о целях в проекте «Ледниковый период»

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира — 2015 российский шорт-трекист Семён Елистратов, выступающий в шоу «Ледниковый период», рассказал о целях в проекте.

— Одна из важных вещей при катании в паре — это выполнение поддержек. У вас не самый высокий рост. Тяжело даётся их выполнение?

— Никогда в жизни не делал поддержки. Никогда не делал перебежки, не катался назад. Это проект, в котором я всё делаю впервые в своей жизни. Конечно, у меня не будет получаться. У меня нет никакой обиды на жюри. Они говорят правильно, подчёркивают: «Мы видим потенциал, вы можете, ещё много времени». Всё-таки хочется вырасти, хочется удивить и свою партнёршу тоже. Таня постоянно мне говорит, чтобы я не переживал, не волновался, ничего страшного. То есть у меня нет желания любой ценой победить в этом проекте. Мы здесь не выигрываем олимпийскую медаль. Я папа и знаю, что такое ответственность, а у Тани трое детей. Если делаю поддержку, осознаю, это очень травмоопасно. И я ни за что на свете ради баллов, чтобы поставили 6,0, не пойду на неуверенную поддержку. Лучше упаду, смажу или ещё как-то сделаю, но лишь бы просто Таня была в безопасности, потому что после этого проекта она должна вернуться к своим родным и близким, своим детям. Это основное. Если получится зрителя порадовать, как-то устроить шоу – хорошо. Главное мнение и любовь принесут наши дорогие телезрители, им будет уже виднее, кто действительно старается, пытается, даёт эмоции, это же видно, — сказал Елистратов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.