«Очень страшно». Шорт-трекист Елистратов — о своей первой поддержке в фигурном катании

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира — 2015 российский шорт-трекист Семён Елистратов, выступающий в шоу «Ледниковый период», рассказал о своей первой поддержке в фигурном катании.

— Насколько страшно было делать поддержку в первый раз?

— Очень страшно. Вы не представляете, как я волнуюсь, переживаю. Но, опять же, моя партнёрша успокаивает, говорит: «Не переживай, не волнуйся, всё будет хорошо». А в какие-то моменты меня страхует, и я чувствую уверенность. Таня понимает, что я стою уверенно, дальше она закидывает ногу, и мы идём дальше. Если не уверен, просто могу ей подать знак, что нет, сейчас это делать не будем, — сказал Елистратов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.