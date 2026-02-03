Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Очень страшно». Шорт-трекист Елистратов — о своей первой поддержке в фигурном катании

«Очень страшно». Шорт-трекист Елистратов — о своей первой поддержке в фигурном катании
Комментарии

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира — 2015 российский шорт-трекист Семён Елистратов, выступающий в шоу «Ледниковый период», рассказал о своей первой поддержке в фигурном катании.

— Насколько страшно было делать поддержку в первый раз?
— Очень страшно. Вы не представляете, как я волнуюсь, переживаю. Но, опять же, моя партнёрша успокаивает, говорит: «Не переживай, не волнуйся, всё будет хорошо». А в какие-то моменты меня страхует, и я чувствую уверенность. Таня понимает, что я стою уверенно, дальше она закидывает ногу, и мы идём дальше. Если не уверен, просто могу ей подать знак, что нет, сейчас это делать не будем, — сказал Елистратов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Материалы по теме
«Главное — не кататься голым». Разговор с шорт-трекистом Елистратовым о фигурном катании
Эксклюзив
«Главное — не кататься голым». Разговор с шорт-трекистом Елистратовым о фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android