Вероника Яметова рассказала, что ей предлагали выступать за сборную ОАЭ

Фигуристка Вероника Яметова рассказала, что ей предлагали сменить спортивное гражданство и выступать за национальную команду ОАЭ.

«Был такой момент — предлагали перейти выступать за ОАЭ. Они хотели развивать фигурное катание у себя. Некоторое время был некий диалог об этом, но затем история сошла на нет. Честно говоря, я даже рада — хотелось выступать дома. И наша федерация фигурного катания старалась максимально сохранить своих спортсменов, создав нам хорошие условия. Так что реального повода уходить не было и нет», — сказала Яметова в интервью «РИА Новости Спорт».

На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию Яметова заняла 12-е место.

