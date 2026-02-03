Скидки
Мария Захарова опубликовала пост по итогам чемпионата России по прыжкам — 2026

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова опубликовала пост по итогам минувшего чемпионата России по прыжкам, который прошёл 31 января и 1 февраля в Москве.

В турнире дуэтов Захарова в тандеме с Владиславом Дикиджи заняла третье место, в личном состязании она не вышла в финал.

«Хочу поделиться своими впечатлениями после чемпионата России по прыжкам — 2026. Это был очень яркий, насыщенный и по-настоящему необычный опыт. Огромное спасибо организаторам, федерации фигурного катания и Первому каналу. Поздравляю всех участников и победителей!

Безумно рада бронзе в дуэте с Владиславом Дикиджи. Спасибо за поддержку — жаль, что на совместные тренировки было совсем мало времени. В личном зачёте сложилось не всё так, как хотелось бы. Первый день прошёл отлично — удалось выйти в полуфинал. А вот во второй день с самого утра силы просто отказали.

Но каждое выступление делает нас сильнее. Благодарна за возможность показать свою работу, все ошибки учтены! Двигаемся дальше», — написала у себя в телеграм-канале Захарова.

