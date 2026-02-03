Вероника Яметова сравнила темп жизни в Екатеринбурге и Москве

Российская фигуристка Вероника Яметова, в 2025 году сменившая тренерский штаб и переехавшая из Екатеринбурга в Москву, сравнила темп жизни в столице России и на Урале.

Яметова тренируется в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова.

— Родители как отреагировали на желание переехать в Москву?

— Мама сказала, что, если я хочу, мы должны попробовать. В итоге она переехала со мной, а папа остался в Екатеринбурге. У нас там дом, животные. Их не с кем оставить.

Первое время после переезда мне было тяжело. Я скучала по дому, хотелось обратно. Сейчас более-менее привыкла, но всё равно хотя бы иногда стараюсь ездить в Екатеринбург.

— Московский темп жизни сильно отличается?

— Да. Темп в Екатеринбурге быстрее.

— Интересно.

— Мы жили за городом. Вынуждены были каждый день ездить туда-сюда, между разными ледовыми дворцами, постоянно были в суматохе. Здесь же я живу в 15 минутах ходьбы от катка. Я никуда не тороплюсь, у меня есть время спокойно сделать уроки. В Екатеринбурге я их делала по дороге в машине, — приводит слова Яметовой «РИА Новости Спорт».