«Нельзя было даже выйти за территорию отеля». Вероника Яметова — о поездке в КНДР

Российская фигуристка Вероника Яметова поделилась впечатлениями от поездки в КНДР, куда осенью 2025-го она и ряд других российских фигуристов ездили выступать на мероприятии.

– Поездку в КНДР тоже, наверное, можно отнести к хорошим событиям?

– К необычным для всех нас – это точно. В один из дней в сентябре я вышла на тренировку, Сергей Дмитриевич [Давыдов] меня подзывает и говорит: «Ты поедешь в КНДР?». Я сначала, если честно, подумала, что он ошибся (смеётся).

Выбегаю со льда, звоню маме: «Мам, я лечу в КНДР!». Хорошо, что до отъезда было время и мы успели подготовить все документы.

Изначально я думала, что там всё будет очень строго – стоять по стойке смирно, вставать строго по будильнику. Перед отлётом решила почитать, как вести себя там – открыла и подумала: «Как там вообще жить?». Интернета нет, люди не знают ни английского, ни русского…

Но на месте нам предоставили гида-переводчика, рассказали, что мы можем делать, а чего делать не должны. В принципе, всё прошло хорошо, вопросов к нам не было. Корейцы относились к нам дружелюбно. Не думаю, что они нас знали, но после прокатов аплодировали нам стоя. Надеюсь, им и правда понравилось.

– В целом ощущения от пребывания в КНДР какие остались?

– Положительные. Ездили на автобусе от отеля до ледового дворца, и проходящие мимо люди нам улыбались и махали. Думаю, это было действительно от души… Было приятно. Архитектура местная мне очень понравилась. Я бы даже сказала, что ещё раз туда бы съездила.

Мы выступали там на празднике 80-летия партии. Было большое шоу на закрытии, нас привезли на их огромную арену (стадион Первого мая). От масштаба у меня буквально дух захватывало. Тысячи людей участвуют, всё синхронно. А когда вышел Ким Чен Ын… У меня мечта была увидеть его вживую!

Он зачитывал речь на корейском. Мы, конечно, ничего не поняли, но слушали молча, внимательно. И после того, как он закончил, весь этот 100-тысячный стадион начал его приветствовать. Звучало это всё как наш возглас «Ура!», только на корейском. Это продолжалось минут 10. Мы, естественно, тоже участвовали.

По городу самостоятельно гулять не разрешалось. Более того – нельзя было даже выйти за территорию отеля. Конечно, очень хотелось погулять, посмотреть, если нельзя, значит — нельзя, — приводит слова Яметовой «РИА Новости Спорт».