«Мы сами изменили этот мир». Тутберидзе — о высоких достижениях своих учениц

«Мы сами изменили этот мир». Тутберидзе — о высоких достижениях своих учениц
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе считает, что некоторые её подопечные существенно подняли в мире уровень женского одиночного катания, к которому теперь необходимо стремиться.

«Мы сами в какой-то момент изменили этот мир. Может быть, это были экстраординарные спортсменки. Не может быть, а точно. Естественно, мы хотели показать, что они могут. Мы из них вынули, показали это, а теперь как будто бы надо соответствовать», — сказала Тутберидзе в сериале Okko «Метод Тутберидзе».

Подопечные Тутберидзе, Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Алёна Косторная, известны исполнением сложнейших элементов «ультра-си»: четверных прыжков и тройного акселя. Трусова стала первой женщиной на Олимпиаде (2022), исполнившей на Играх пять четверных в произвольной программе.

На Олимпиаде-2026 выступит подопечная Тутберидзе Аделия Петросян.

