Жених Евгении Медведевой ответил на вопрос о подготовке к свадьбе

Хореограф Ильдар Гайнутдинов рассказал о свадебных планах со своей невестой двукратной чемпионкой мира фигуристкой Евгенией Медведевой.

— Немного про предстоящую свадьбу с Евгенией Медведевой. Первый танец. Будете ли вы принимать участие в постановке?

— Сейчас, думаю, прямо рано так загадывать, потому что пока ещё даже выбирается дата свадьбы, место проведения, вообще как это все спланировать. Мы думаем, что сейчас вот этот горячий зимний сезон пройдёт, там уже Женины концерты пройдут, съёмки и мой концерт пройдёт. И я думаю, что мы потом уже будем более ответственно подходить к этому мероприятию, потому что сейчас пока что на уровне фантазии: что, если вот так, а что, если так вот сделать. Всё-таки пока ещё выбираем, мотаемся. В общем, никакой конкретики пока что.

— Женя уже выбирает платье.

— Да.

— Показывает ли она вам какие-то варианты, которые ей нравятся?

— Да, показывает, обсуждает. Постепенно процесс двигается, аккуратненько, — приводит слова Гайнутдинова Sport24.