Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мать Костылевой назвала «мразотой» 13-летнюю фигуристку Сарновскую

Мать Костылевой назвала «мразотой» 13-летнюю фигуристку Сарновскую
Комментарии

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, оскорбила 13-летнюю фигуристку Софию Сарновскую, обвинив её в помехе прыжкам своей дочери.

«Какая же мразота София Сарновская. Да. Это просто мерзко и подло, то, что сделала эта недоспортсменка.

На получасовой тренировке, в единственном прокате произвольной программы под музыку, при полном судейском эшелоне, Сарновская перед первым трикселем переехала Лене прыжок, сбив его полностью. Сбив полностью настрой всего проката. Все судьи это видели. Все родители это видели. Мало того, Сарновская встала в угол, где у Лены тулуп, мешая прыгать. Подлости Софии Сарновской нет предела.

Уважаемые судьи, вы всё видели. Накажите эту наглую и подлую спортсменку оценками», — написала Костылева в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Гений — смог найти ключик». Почему мать Костылевой хвалит Плющенко после провала дочери
«Гений — смог найти ключик». Почему мать Костылевой хвалит Плющенко после провала дочери
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android