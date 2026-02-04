Мать Костылевой назвала «мразотой» 13-летнюю фигуристку Сарновскую

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, оскорбила 13-летнюю фигуристку Софию Сарновскую, обвинив её в помехе прыжкам своей дочери.

«Какая же мразота София Сарновская. Да. Это просто мерзко и подло, то, что сделала эта недоспортсменка.

На получасовой тренировке, в единственном прокате произвольной программы под музыку, при полном судейском эшелоне, Сарновская перед первым трикселем переехала Лене прыжок, сбив его полностью. Сбив полностью настрой всего проката. Все судьи это видели. Все родители это видели. Мало того, Сарновская встала в угол, где у Лены тулуп, мешая прыгать. Подлости Софии Сарновской нет предела.

Уважаемые судьи, вы всё видели. Накажите эту наглую и подлую спортсменку оценками», — написала Костылева в своём телеграм-канале.