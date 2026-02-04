Завтра, 5 февраля, начнётся первенство России среди юниоров — 2026 по фигурному катанию. Турнир пройдёт в Саранске и завершится в субботу, 7 февраля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участников юниорского первенства.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров — 2026. Состав участников:

девушки: Виктория Стрельцова, Маргарита Базылюк, Арина Парсегова, Алёна Принёва, Диана Мильто, Арина Ореховская, Софья Смагина, София Сарновская, Агата Петрова, Елена Костылева, Елизавета Лабутина, Алиса Юрова, Агата Морозова, Лидия Плескачёва, Майя Сарафанова, София Дзепка, Алиса Гориславская, Софья Федотова.

юноши: Лев Лазарев, Герман Ленков, Николай Колесников, Александр Семков, Илья Неретин, Глеб Ковтун, Михаил Алексахин, Алдар Самбуев, Илья Мальков, Ильяс Халиуллин, Данил Колосков, Роман Хамзин, Макар Солодников, Арсений Федотов, Марк Лукин, Даниил Жолобов, Артём Федотов, Никита Малютин.

пары: Полина Шешелева – Егор Карнаухов, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Ольга Сабада – Павел Астахов, Таисия Гусева – Даниил Овчинников, Кира Доможирова – Илья Вегера, Виктория Двинина – Виктор Потапов, София Диана Касинс – Александр Брегей, Юлия Филимонова – Илья Пыльнев, Полина Сажина – Алексей Белкин, Арина Парсегова – Матвей Богданов, Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский, Анастасия Высоцкая – Пётр Алексеенко.

танцы на льду: Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов, Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Анна Соболева – Матвей Чураков, Мария Фефелова – Артём Валов, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин, Анна Билибина – Дмитрий Кашаев, Полина Тихонова – Матвей Лысов, Полина Пилипенко – Владислав Михайлов, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Милана Жабина – Вениамин Башуров, Полина Жарова – Алексей Столяров, Евдокия Крючкова – Артём Мякишев.