В четверг, 5 февраля, в Саранске начнётся первенство России среди юниоров — 2026 по фигурному катанию. Турнир завершится в субботу, 7 февраля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием юниорского первенства.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров — 2026. Расписание соревнований:

5 февраля:

14:00-16:20 — девушки, короткая программа.

17:10-19:30 — юноши, короткая программа.

19:45-21:50 — танцы на льду, ритм-танец.

6 февраля:

13:15-15:50 — девушки, произвольная программа.

16:15-18:50 — юноши, произвольная программа.

19:15-21:05 — короткая программа.

7 февраля:

12:00-14:15 — танцы на льду, произвольный танец.

14:40-16:30 — пары, произвольная программа.