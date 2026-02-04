Первенство России среди юниоров — 2026: расписание соревнований
В четверг, 5 февраля, в Саранске начнётся первенство России среди юниоров — 2026 по фигурному катанию. Турнир завершится в субботу, 7 февраля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием юниорского первенства.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров — 2026. Расписание соревнований:
5 февраля:
- 14:00-16:20 — девушки, короткая программа.
- 17:10-19:30 — юноши, короткая программа.
- 19:45-21:50 — танцы на льду, ритм-танец.
6 февраля:
- 13:15-15:50 — девушки, произвольная программа.
- 16:15-18:50 — юноши, произвольная программа.
- 19:15-21:05 — короткая программа.
7 февраля:
- 12:00-14:15 — танцы на льду, произвольный танец.
- 14:40-16:30 — пары, произвольная программа.
Материалы по теме
Комментарии