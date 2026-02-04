Скидки
Фигурное катание

Первенство России среди юниоров — 2026 по фигурному катанию, расписание соревнований

Первенство России среди юниоров — 2026: расписание соревнований
Комментарии

В четверг, 5 февраля, в Саранске начнётся первенство России среди юниоров — 2026 по фигурному катанию. Турнир завершится в субботу, 7 февраля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием юниорского первенства.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров — 2026. Расписание соревнований:

5 февраля:

  • 14:00-16:20 — девушки, короткая программа.
  • 17:10-19:30 — юноши, короткая программа.
  • 19:45-21:50 — танцы на льду, ритм-танец.

6 февраля:

  • 13:15-15:50 — девушки, произвольная программа.
  • 16:15-18:50 — юноши, произвольная программа.
  • 19:15-21:05 — короткая программа.

7 февраля:

  • 12:00-14:15 — танцы на льду, произвольный танец.
  • 14:40-16:30 — пары, произвольная программа.
Календарь первенства России среди юниоров - 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
